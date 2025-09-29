БОЕЦ постави табела "Централен офис на Пеевски" на вратата на Сарафов (ВИДЕО)

Гражданско движение БОЕЦ отбеляза 12 години от създаването си с нова акция в София. Активистите поставиха табела с надпис "Централен офис на Пеевски!" на входа на сградата, свързана с ръководството на прокуратурата и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

По думите на организацията, с тази символична акция се подчертава зависимостта на прокуратурата от депутата от "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. БОЕЦ заявяват, че за тях Сарафов е "само една секретарка на Пеевски и нищо повече". Още: БОЕЦ влезе в "офиса на Пеевски" с въпроси за Магнитски: Картината отвътре (ВИДЕО)

Делото срещу Георги Георгиев

На същия ден се гледа и дело срещу председателя на движението Георги Георгиев, заведено от прокуратурата. Според организацията процесът се води вече седем години и е поредна атака от страна на "Пеевски, Борисов и мафията". Оттам твърдят, че обвинението настоява за ефективна присъда, но до този момент не успява да постигне целта си.

В своята позиция движението отправя и послание за подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев и "всички политически арестанти". От БОЕЦ са категорични, че гражданите са по-силни от мафията и че въпреки опитите за натиск и репресии ще продължат битката си за свобода и справедливост. Още: ВКС разпореди проверки на сигнала на БОЕЦ за убийството на командоса Емил Шарков

Акцията съвпадна с годишнината от създаването на БОЕЦ. Организацията е основана на 29 септември 2013 г., като оттогава се определя като непримирим противник на корупцията и злоупотребите с власт.