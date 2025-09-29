Войната в Украйна:

29 септември 2025, 10:41 часа 366 прочитания 0 коментара
Българските туристи избират родните дестинации пред чужбина

По повод Световния ден на туризма Министерството на туризма представи съвместно със социологическа агенция „Тренд“ национално представително проучване за нагласите на българите към туризма и почивките в страната, реализирано по поръчка на Министерството на туризма. Данните показват, че България остава предпочитаната дестинация за нашите сънародници – 51% от анкетираните заявяват, че избират почивка у нас, докато едва 10% насочват интереса си към чужбина. 

„България е водещият избор на българските туристи и това е най-голямото признание за нашите усилия. Достъпност, сигурност и преживяване са трите основни фактора, които определят българския туризъм. Задължение на държавата е да създава политики, които да насърчават развитието на сектора и да гарантират качествен продукт. Тези резултати са ясен знак, че вървим в правилната посока, но и отговорност да работим още по-усърдно. В Световния ден на туризма трябва да си припомним, че туризмът е повече от икономика – той е култура, идентичност и възможност да покажем България на света“, заяви министърът на туризма Мирослав Боршош.

През последната година най-голям дял от пътувалите са направили едно или две пътувания с туристическа цел, а 83% заявяват, че планират пътувания в България през следващите шест месеца. Сред основните причини за този избор се открояват по-ниските разходи спрямо пътуване в чужбина, кратките разстояния и по-лесната организация, познатият език и култура, както и природните дадености на страната. Изследването потвърждава положителните нагласи към развитието на туристическия продукт – 67% от анкетираните смятат, че той се подобрява през последните пет години.

Морските дестинации продължават да са най-популярни, но расте и интересът към планинския, СПА и културно-историческия туризъм. Сред сферите, в които туристите очакват подобрения, са инфраструктурата, качеството на обслужването и чистотата на обектите и околната среда.
