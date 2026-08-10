Чакаме Украйна да ни каже откъде долетя дронът в Кардам, но едва ли: Думи на министъра на отбраната

На срещата днес, 10 август, с украинската посланичка Олеся Илашчук, очакваме да ни бъде изяснено дали дронът, който се взриви в района на Кардам, е излетял от Украйна. Не очакваме обаче отговор от посланика в тази насока. Серийният номер на дрона е предоставен на украинската страна, за да може тя да установи подробности. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в национален ефир.

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Подробности за дрона

Стоянов даде повече информация за техническите спецификации на дрона и най-важното, което каза, беше следното - GPS модулът на дрона по никакъв начин не е бил защитен и е било възможно да му бъде повлияно с електронно заглушаване, което да е отклонило машината. Имало предварителна информация, че чипът на безпилотния апарат е повреден. Двигателят, обаче, бил добре защитен - макар да е единствената метална част в апарата, а по-голямата част от дрона е изработена от дърво т.е. няма отразяваща повърхност и радарите трудно биха засекли такава машина.

Иначе, по-думите на Стоянов, дронът е направен в Украйна, той даде за пример кабелите в него. Цената му е 4500 - 5000 евро, заяви министърът, после каза "долара" и добави, че нямало значение валутата. Обсегът на дрона е 600 километра, горивото, което ползва, е бензин.

На въпрос как така дрон-примамка носи взрив, Стоянов отговори, че има различни видове дронове дори в рамките на един клас. Румънците не са го засекли, защото височината на полета е била изключителна ниска, отразяващата повърхност на дрона е малка, каза още той.

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Нерентабилна отбрана

Същевременно Стоянов призна, че ако се наложи да сваляме дронове, сметката в пари няма да ни излезе. Ще сваляме безпилотни системи, чието производство струва 5000 - 10 000 евро с техника, която струва 500 000 - 1 000 000 евро, т.е. зенитно-ракетни комплекси и изтребители като Су и МиГ. Но когато цената е човешки живот, не можем да говорим за рентабилност, каза Стоянов пред БНТ.

Пред bTV обаче бившият министър на вътрешните работи Валентин Радев изрази мнение, че изтребителите ни не могат да свалят дронове. Стоянов каза, че със зенитните си оръдия изтребителите ни Су могат да се справят.

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