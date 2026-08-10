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От масата с кебапчетата и ракията: Орбан върти енергийни сделки в Сърбия (ВИДЕО)

10 август 2026, 9:47 часа 1154 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Orbán Viktor
От масата с кебапчетата и ракията: Орбан върти енергийни сделки в Сърбия (ВИДЕО)

Непринуденото посещение на бившия унгарски премиер Виктор Орбан на фестивал в Сърбия изглежда не е било само за да опита сръбски кепабчета и да пийне сливова ракия, както е заснет от сручайни минувачи. Оказва се, че бившият унгарски премиер, който се превърна в атракция на фестивала в Гуча, се е срещал с влиятелни и богати бизнесмени. Единият - Оскар Вилаги, заместник-изпълнителен директор на MOL, и Даниел Тарачки, главен проектант на спорния комплекс Хатванпуща, става ясно от материал на Nova.rs.

Сделката за НИС с MOL

Всъщност унгарската MOL Group се опитва да придобие руския дял от сръбската петролна индустрия. 

Припомняме, че на 16 юни 2026 г., Сърбия подписа споразумение между акционерите с унгарската MOL Group относно бъдещото управление на сръбската петролна индустрия.

Договорът обаче ще влезе в сила, ако MOL и Газпромнефт постигнат споразумение и бъде одобрен от американската служба OFAC, която отговаря за налагане на санкции от страна на САЩ.

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Сделката е с цел продаване на руския дял, тъй като Сръбската петролна индустрия, с 56,15% руски дял, е обхваната от американските санкции срещу руския енергиен сектор, въведени в началото на 2025 г. ОЩЕ: Орбан си хапна сладко кебапчета в Сърбия (ВИДЕО)

 

Медийното влияние на Орбан

Същевременно името на Орбан е замесвано заедно с това на Вучич и Мицкоски в трансгранична мрежа за политически манипулации. ОЩЕ: "Трансгранична мрежа за политически манипулации": Замесиха Вучич и Орбан в контрола на медиите в Скопие

 

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Унгария Сърбия Виктор Орбан кебапчета MOL
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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