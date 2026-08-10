Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Как "добро дете, от добро семейство" се превръща в чудовище: Ужасът, че всички бъркаме

10 август 2026, 8:38 часа 1869 прочитания 0 коментара
Снимка: Netflix
Как "добро дете, от добро семейство" се превръща в чудовище: Ужасът, че всички бъркаме

Деца убийци. Деца садисти. Деца чудовища. Добри деца, от добри семейства, от престижни училища.

Когато едно дете тръгне по лош път и е от проблемно семейство, изводите са лесни. Примерите на насилие и агресия, липсващите родители, тормозът или пренебрегването са логични предпоставки за падение.

Как обаче се преживява ужасът да отгледаш дете насилник в наглед нормално и здраво семейство?

Още: "Когато се съберат в група, се превръщаха в истински чудовища": Манол Пейков с коментар за случая на Младежкия хълм в Пловдив

Когато гръмне новина за пореден успех или провал на деца, първата ми мисъл е каква е тяхната семейна среда, какви са техните родители и кои са изграждащите тухли на възпитанието на тези деца, които правят от някои прекрасни хора, а от други - чудовища.

Защото зад 12-годишното момиче, овладяло летяща по магистрала "Струма" кола с колабирала след инсулт майка, стоят родителите, които са я направили такава. Зад 16-годишните момчета и момичета, убили един кротък човек в Пловдив също стоят родители, които са ги направили такива. Или поне са допуснали да станат такива.

Всички бъркаме

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За всеки родител тези новини са нож в сърцето. Защото всички знаем, че бъркаме. Не винаги знаем кога и колко. И най-страшното, не можем да сме сигурни дали грешките ни няма да се окажат фатални.

Източник: iStock

Още: Тийнейджърите, обвинени за убийството в Пловдив, остават в ареста

И английският сериал "Adolescence", и българският филм "Един грам живот" правят дисекция на най-големите ни страхове - как иначе любящи семейства, на хора като всички нас, които си обичат децата и се грижат, според възможностите си, по най-добрия начин за тях, не са имунизирани от трагедии.

И въпреки че сме завъртяли целия си живот около децата си, и въпреки че няма друго, което да обичаме повече, може да се окаже, че това не е достатъчно. Може да се отдалечат, предпочитайки приятелите си. Може да се окаже, че не говорим достатъчно с тях, не ги виждаме и разбираме достатъчно. Може да се давят в цял виртуален свят, докато илюзорно са в безопасност - в съседната стая. Може да четат, гледат и слушат неща, които са вредни и опасни. Които не разбират, но нас ни няма да им ги обясним, защото сме в неведение, на една врата разстояние. Може да страдат мълчаливо.

Средата притиска и нас, и тях. Наркотици, насилие, жестокост, подигравки, изключване, самота - това е само част от задължителното зло, с което се сблъсква всяко едно подрастващо дете в България. И трябва да удвоим усилията си да присъстваме качествено в живота на децата си. Защото добро дете от добро семейство, което винаги поздравява, отдавна не е гаранция за емоционална пълноценност.

Расте поколение, което е в огромен риск. За много от опасностите ние, като родители, дори не сме наясно. Светът, в който живеем днес, смазва децата ни. И само с много яростна съпротива можем да си ги върнем. Битката се води всеки ден в собствените ни домове, защото рецепта как да възпиташ добър и отговорен човек няма. Рецепта как да възпиташ убиец - също.

Още: Повече от час е продължил побоят над убития на Младежкия хълм мъж (СНИМКИ)

Автор: Десислава Любомирова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пловдив убийство тийнейджъри Младежки хълм Георги Кузев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Актуално коментира
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес