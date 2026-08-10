Заплахи с кастрация и опит да нарисуват свастика: Съдия Минев с ужасяващи подробности за жестокото убийство в Пловдив

Разследващите органи са събрали за много кратко време доказателства. От тях става ясно, че на Младежкия хълм в Пловдив за кратко време са извършени доста неща, които аз, като съдия от 20 години, не съм виждал. Започнали са да го заплашват, че ще го кастрират, горили са ухото му, гасили са цигарите си в него, разбили са му главата и са го пръскали с дезодорант, като са го лъгали, че го дезинфекцират. Тръскали са си пепелта от цигарите в раните му. Носили са малък авариен чук. Имал е стар модел телефон и са му се подигравали, а след това са го счупили. Това разказа съдия Петко Минев, който допусна в зала медиите при гледането на мярката за неотклонение на петимата младежи, обвинени за жестокото убийство в Пловдив.

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„Казали са, че това е първата им акция, снимали са се. Взели са му парите и са слезли в града. Купили са си дюнери и голяма бутилка водка, за да се напият“, разказа още той.

По думите му по тялото на жертвата няма здраво място. Опитали са се да му нарисуват и свастика, но заради обилното кървене не са успели.

След като слизат от хълма, са минали покрай баща с дете с аутизъм и са му се подигравали, като са издавали нечленоразделни звуци. А малко по-късно именно този баща намира окървавената жертва.

На въпрос има ли доказателства и за други младежи, които са съпричастни с това деяния, съдията обясни, че тепърва ще се работи в тази посока от органите на реда. „Има данни и за други лица, които в различна степен са участвали в това деяние. Споменават се други имена, извън петимата в съдебната зала. От показанията на свидетелите се говори за участие в група „Кук клукс клан 2013 Пловдив“, разкри още съдията.

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Според него този тип агресия не е първата им проява. „Много често, преди да се стигне до такива крайни прояви, те са извършили други деяния, които са останали ненаказани“, смята съдия Минев.

Наказанията, които грозят младежите е от 3 до 10 години затвор за незавършилите 16 години и от 5 до 12 години затвор за незавършилите 18 години. „Ако бъдат осъдени, момчетата ще бъдат настанени в поправителен дом, а момичетата - в дом към женския затвор в Сливен“, каза съдията.

Ролята на съдията - право или емоция?

"Потресаваща некомпетентност и недопустима емоционалност - съдията, на когото е отредено единствено да определи мерките за неотклонение, говори сякаш спрямо лицата вече има влезли в сила осъдителни присъди. Клета презумпцийо за невиновност, и в съдебната зала ли вече не остана място за теб?". Това написа в социалната мрежа Facebook Искра Владова-Недкова - главен асистент, доктор по право, катедра "Наказателноправни науки" на Софийския университет: