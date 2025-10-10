Войната в Украйна:

"Отсега ли трябва да събираме пари поквартално да си взимаме някакви камиончета?": Политолози с коментар

"При софийският боклук наблюдаваме от една страна, много мощната пиар атака на кмета към слоевете, които се вълнуват от това да бъде преборено злото, а от друга страна, става въпрос за общинската администрация на кмета, която не си е свършила работата." Това каза пред БНТ политилогът доц. Татяна Буруджиева.

“Като си говорим за боклука, ще задам въпроса какво ще стане следващите два месеца, когато изтекат договорите и за другите квартали. Няма да може да пренасваме боклук от един квартал в друг. Отсега ли трябва да събираме пари поквартално да си взимаме някакви камиончета?! Какво да правиме въобще?! Защото това ще се разрасне. Сега е в два квартала”, допълни тя.

За политолога доц. д-р Христо Панчугов “коментарът е много прост”:

“Невинни няма. За пореден път някак си в българската политика сме се докарали до ситуация, в която една работа не е свършена, но виновни няма публично. Всички се опитват да се обявят герои в тази ситуация и борци срещу злото. За съжаление, боклукът продължава да се трупа. Това е ситуацията. Бих искал да стигнем до момент, в който администрациите биха могли да си вършат работата без да причиняват подобен тип блокиране на всякакви публични и обществени отношения. Това не е изненада в София - имаме общински съвет, който не може да заработи месеци наред и продължава да не може да работи, имаме все по-трудно сформиращи се мнозинства, имаме кмет, който очевидно отлага до последния момент с каква идея и каква причина, дали е имало план, който се е провалил, ние не знаем. Но наистина същественият въпрос е в крайна сметка какво се случва от тук нататък.”

Той отбеляза, че позитивна промяна би било, ако кметът Терзиев “излезе малко от битката с мафията… и започне да прави план за управлението си за следващите няколко години”.

Според журналистката Мира Баджева столичният кмет, “както го наблюдаваме в кризи, се държи твърдо и печели някакви точки”.

“В момента той печели дори от хората, които не гласуваха за него и не го подкрепиха. Печели подкрепа, направи ми впечатление. Действително се държи твърдо и не от своите получава точки. Обаче тук съм съгласна, че той направи много грешки, за да се стигне дотук. Това е проблемът - в кризата се държи добре, кризата работи за него, но в същото време не работи добре, когато няма криза. Така се получава. Когато трябва просто да се вършат работите добре, да има премислена политика - например, по отношение на тези прословути безлимитни цени, които в крайна сметка се оказат, че всеки ги скача двойно, повече дават оферти и така нататък, се получава, че това е негова грешка.”

Ивелин Стоянов
