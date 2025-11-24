Гръцките фермери се завръщат: Готвят мащабна парализираща блокада

Гръцките фермери се връщат към познат прийом за протест - масови пътни блокади. На голяма национална среща в Никея те взеха решение за масирана блокада в цяла Гърция по основни пътища, митници и пристанища, като не изключват затваряне и на летища.

Планът предвижда протестрите действия на земеделските производители да започнат на 30 ноември с хоризонт да продължат до 5 декември.

Недоволство от политиката на държавата в сектора

Гръцките фермери недоволстват от увеличаващите се производствени разходи, искат справедливи обезщетения и подкрепа на животновъдството в южната ни съседка, което е засегнато от едра шарка.

Според протестиращите мерките за подпомагане на икономическото им оцеляване са недостатъчни. На срещата в Никея те обсъдиха недоволството си като отправна точка на поредица от протести, като все още предстои окончателното решение за графика и формата на демонстрациите.

Заявката е обаче, че тазгодишните блокади ще бъдат по-строги от всякога, с координация на национално ниво.

Блокада на основни пътища и магистрали

Основното предложение беше за блокада на магистралата Атина - Солун.

Източник: Getty Images

По време на дискусиите стана ясно, че фермерите са решили да организират пътни блокади в Никея и Лариса, като е възможно и техни колеги от Кардица да блокират магистрала E65, пише Прототема.

Освен това е почти сигурно, че следващия понеделник пътни блокади ще има и на тол пунктове в Малгара.

Животновъдите също се присъединяват към протестите

Към недоволството на фермерите се присъединят и животновъдите, които настояват правителството да вземе за спешни мерки за подкрепа. Те обвиняват властите в забавена реакция на неотдавнашната епидемия от шарка по овцете. По последните данни са били умъртвени 417 000 овце и кози, като Тесалия е понесла най-големи загуби.

"Неподлежащи на договаряне" искания

Въпреки че плащанията на неизплатените субсидии са започнали, фермерите считат, че исканията им остават неудовлетворени. Приблизително 82 000 фермери са получили 42 млн. евро по-рано тази седмица, но техни представители настояват, че по-дълбоките структурни проблеми в сектора все още са налице, пише "То Вима".

Те посочват рязко нарастващите производствени разходи, които карат производителите да продават на изключително ниски цени, докато цените за крайния потребител в магазините остават непропорционално високи. Земеделските производители продължават да настояват за гарантирани минимални цени за своите продукти.