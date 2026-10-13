"Пак ще се чудим как да не казваме на хората какво се случва": Полковник за новата атака с дронове в Черно море

Две или три морски мили нямат никакво значение - трябва да има цялостна система за борба с дронове. Пак виждаме правителството да реагира след като са се случили нещата. Това заяви полковник Иван Миланов, представител на Международна асоциация за борба с дронове. Той попита изрично - дали дроновете са открити своевременно, преди да ударят корабите. Отговор дължи военният министър, дължи го и правителството, каза Миланов пред БНТ.

Полковник Миланов каза, че "сега пак ще се чудим как да не казваме на хората какво се случва". Той обясни, че за да можем да се защитаваме от дронове, системата следва да започва от това да можем да ги откриваме и идентифицираме, да премине през това да имаме с какво да ги сваляме/обезвреждаме и да свърши с това адекватно бързо да се взема решение какво се прави при засичане на дрон.

Само преди минути, по време на съвета, който провеждаме, имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец" - думи на премиера Румен Радев, с които той потвърди, че за десетина дни в изключителната икономическа зона на България в Черно море са ударени вече 4 кораба, като половината от тях са потънали - ОЩЕ: "Викам Митрофанова": Радев съобщи за втори ударен и потънал кораб в Черно море