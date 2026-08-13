Патриархът удължи наказанието на Никанор: Забрани му да служи за още 15 дни

Църквата удължи наказанието на архимандрит Никанор с нов "аргос" - пълно запрещаване от свещенослужение. Това стана ясно от съобщение на Софийската света митрополия.

Патриарх Даниил забрани за още 15 дни архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир "Св. Св. Козма и Дамян", да служи.

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"Софийската света митрополия съобщава, че със заповед № 138 от 10 август 2026 г., на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, във връзка с висящо църковно-наказателно дело № 2/2026 г. по описа на Софийския епархийски съд, образувано на основание чл. 81 и чл. 95, т. 18 от Устава на БПЦ – БП и чл. 12 от Правилника за съдопроизводството на църковните съдилища на БПЦ – БП, на основание чл. 95, т. 19 и чл. 139, ал. 2 от Устава на БПЦ – БП, на архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков е наложен „АРГОС“ – пълно запрещаване от свещенослужение за 15 дни, считано от 13 август 2026 година", се казва в съобщението на Софийската света митрополия.

Скандалът и реакцията на БПЦ

Заради обвинения срещу патриарха и църквата Никанор вече получи един "аргос" от 15 дни.

В свой пространен пост във Фейсбук Никанор нападна остро патриарх Даниил с обвинения в подмяна на православната вяра, насаждане на нетърпимост и омраза, вкарване на църквата в "демоничните кремълски коловози", както и в пренебрегване на сигнали за педофилия. Той го призова "да си иде".

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В отговор патриарх Даниил наложи "аргос" на Никанор - 15-дневна забрана за свещенослужение на игумена на Църногорския манастир "Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян".

Според заповедта наказанието е наложено "за държание, несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата".