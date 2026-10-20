Силвена Роу обясни защо е поканена в земеделската комисия: Аз съм експерт по биохакинг и коуч по интегративно хранене

От повече от 12 години съм специализирана в областта на дълголетието и биохакинга и съм коуч по интегративно хранене. Така световноизвестният шеф готвач Силвена Роу отговори на коментарите в качеството си на каква е поканена за съветник в парламентарната комисия по земеделието.

"Потребителят заслужава най-доброто. Именно с тази мисъл съм дълбоко поласкана и развълнувана от поканата да бъда експерт-съветник към Комисията по земеделието, храните и горите към Народното събрание. За мен това е чест и възможност да дам своя принос за България", обяви тя.

"Професионалният ми път включва над 40 години опит в хранителния сектор, 18 ресторанта на три континента, 16 готварски книги и признание като експерт в създаването на наградени продуктови линии за водещи световни търговски вериги. От повече от 12 години съм специализирана в областта на дълголетието и биохакинга и съм коуч по интегративно хранене. Директор съм на направление "Кулинарно здраве и хранене за дълголетие" в най-модерната и най-напредналата платформа с изкуствен интелект, създадена за управление на хронични заболявания, където работя в тясно сътрудничество с водещите световни имена в различни области на медицината. Преподавам в Geneva College for Longevity Science, а в България съм почетен професор в Университета по хранителни технологии в Пловдив и автор на програмата "Биохакинг и хранене за дълголетие", обясни шеф Роу.

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Идеи как българската храна да стане конкурентоспособна на международния пазар за дълголетие

Тя добави, че винаги е изпитвала огромно уважение към създателите на законите, наредбите и системите за сертифициране, които стоят зад българската храна.

"В България има добри стандарти. Вярвам обаче, че има място за развитие: да откроим и издигнем най-доброто от най-добрите български продукти, така че потребителят да знае какво избира, а производителите да получат заслужено признание и пазарно предимство. Убедена съм, че българските производители ще приемат това с радост, защото то ще им позволи да блеснат с най-доброто, което създават. Нека не забравяме обаче, че правим това преди всичко за потребителя, защото той го заслужава", коментира тя.

Според нея това е процес, който тепърва започва.

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"Поканена съм в качеството си на световно признат експерт по кулинарно здраве и на човек с над 40 години опит в хранителната индустрия, а не като експерт по българско административно право. Моята роля е да дам иновативни идеи за това как българската храна да стане конкурентоспособна на международния пазар за дълголетие, а юридическото оформяне на текстовете е работа на администраторите в комисията. Вярвам, че заедно можем да поставим България на световната карта на здравето и дълголетието, и разчитам на подкрепа, а не на критика", написа още Силвена Роу.