Проф. Георги Вълчев: Училищният химн е част от идентичността на училищната общност

Министърът на образованието и науката подчерта значението на „Светилник“ за изграждането на принадлежност, общност и вяра в знанието

Училищният химн е част от идентичността на всяко училище и има силата да свързва поколенията. Това послание отправи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на празничния концерт „Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът“, с който МУЗИКАУТОР отбеляза финала на петото издание на националната инициатива за даряване на оригинални училищни химни.

От сцената на Народния театър „Иван Вазов“ проф. Вълчев подчерта, че химнът е не просто песен, а символ, който остава във времето и създава общност.

„Всеки един химн е част от идентичността на човека и всеки един училищен химн е част от идентичността на даденото училище. Поколенията, въпреки че се разминават в годините, се разпознават в химните — и това е голямата общност на училището, което има дълъг живот“, каза министърът.

По думите му именно затова инициативата „Светилник“ има особено значение за българското образование.

„Тази инициатива е толкова важна, защото училище без общности едва ли би могло да се развива. Химнът има обединяваща сила“, заяви проф. Вълчев.

Министърът направи връзка и с българската възрожденска традиция, в която песента и словото са били важна част от съхраняването на духа, знанието и стремежа към напредък. Той припомни силата на химна на Стоян Михайловски, който и до днес се пее от всеки българин като символ на просвещението и духовността.

„Ако това бъде популяризирано и разпространено в по-голямата част от българските училища, ще предаде още веднъж смисъл на това да се стараеш да учиш, да се развиваш през знание и да работиш за прогреса на обществото“, каза още проф. Вълчев.

В рамките на концерта бяха представени девет нови училищни химна, създадени специално за училища от различни градове и общности в България и извън страната. Учениците изпълниха своите песни на голямата сцена на Народния театър, а училищата получиха сертификати за дарение на химн от МУЗИКАУТОР.

От 2021 г. досега в семейството на „Светилник“ са включени повече от 31 000 ученици, над 2 300 учители от 20 населени места, повече от 190 автори, както и пет випуска от факултет „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, участвали в създаването на видеата към химните. Тя се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерство на културата и се радва на неизменното партньорство на всички национални медии – БНТ, БТА, БНР, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Народния театър „Иван Вазов“.