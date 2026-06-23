"Спряхме един грабеж": Шишков за "Хемус" и с обещание за изтезание на бюджета за строителство (ВИДЕО)

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че е спрял "един грабеж", като думите му се отнасяха за автомагистрала "Хемус", както и за скоростния път Видин - Ботевград и за свлачищата. Стана ясно, че министърът е спрял едно министерско постановление от предишното правителство, като той намекна за отговорност и от страна на министър Иван Иванов.

Той отбеляза, че масово се получават големи аванси, очакват се индексации, а същевременно няма строително-монтажни дейности, а в някои случаи няма проект и трасе.

"Нека да кажем колко щеше да е ефектът на постановлението на Министерски съвет, което спряхме и това е само за два участъка и само в нашето министерство - 632 млн. евро.Това е не пладнешки, това е правителствен грабеж от едно бивше правителство", заяви още Шишков.

По думите му никой вече не желае да строи, а само да индексира. "Това е строителство на индексациите, не на инфраструктурата",заяви още Шишков.

От думите му стана ясно, че строителните фирми вече не си търсят авансите. Той отбеляза още, че стари договори може да бъдат предоговаряни, но след като фирмите изработят получените пари.

Дружеството "Автомагистрали"

Министърът заяви, че на практика "Автомагистрали" е разпределителна фирма. "За съжаление до ден днешен тя не можа да се възползва да развие. Можеше да развие капацитет, не да строи автомагистрали. Имаме нужда от това дружество, то да участва в поддръжка, в разни проблеми, които трябва спешно да се решават, защото смисълът на инхаусът е този - когато държавата има някакъв проблем да има дружество, което да може да го направи", смята Шишков.

Според него лошото е, че някой го е превърнал в най-големия строител на магистрали в Източна Европа, но само по документи. ОЩЕ:Индексация на авансите в строителния сектор: Министър Шишков разкри какво показва ревизията на новата власт

Наследството и обещание за бъдещето

Министърът отчете и какво наследство е заварил, като според него става дума за бавно и мъчително строителство.

По негови данни в начална фаза на проектиране са 455 км, участъците в строеж и предстоящо строителство са 268 км, а теи без започнато проектиране са 404 км.

Той е възмутен, че Турция иска повече АМ "Черно море" от нас, а по отношение на "Струма", заяви, че е заварил "държава в основен ремонт" и че липсвало идея какво ще правим с магистралата.

"Това е падението на едно развитие на България, което ние гражданите не заслужаваме", добави Шишков и обеща, че ще има "изтезание върху бюджета", за да бъдат реализирани стратегическите инфраструктурни проекти. ОЩЕ: Обещано: Ремонтите на магистралите "Тракия" и "Хемус" завършват до края на юни