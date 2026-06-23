Конституционният съд отне ключово правомощие на КЗК

Конституционният съд отмени правото на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да получава достъп до трафични данни при разследване на нарушения на антимонополното законодателство. Решението е взето по конституционно дело №19/2025 г., образувано по искане на президента на България по времето, когато държавен глава беше сегашният министър-председател Румен Радев. Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.

Съдът обяви за противоконституционни няколко разпоредби от Закона за защита на конкуренцията. В мотивите си конституционните съдии посочват, че предоставянето на достъп до трафични данни представлява намеса в основни права, гарантирани от Конституцията, сред които правото на личен живот и неприкосновеността на кореспонденцията. Още: Ново препятствие пред детската болница: КЗК спря проектирането й

Според решението законодателят е разширил прекомерно приложението на режима за достъп до трафични данни, като го е предвидил не само за разследване на тежки престъпления, а и за установяване и санкциониране на нарушения по Закона за защита на конкуренцията.

"По този начин законодателят не се е ограничил в използването на трафичните данни само за преследването на тежки престъпления, а необосновано е разширил тази цел, като е надхвърлил допустимите легитимни цели за съхраняване и достъп до трафични данни", се казва в мотивите на съда.

Конституционните съдии подчертават, че достъпът до подобна информация представлява сериозна намеса в основни права заради нейния обхват и възможностите за използването ѝ. Поради това не е допустимо той да се прилага за разследване на административни нарушения, независимо от тяхната тежест. Още: Масло ли ядем, или свинска мас? Фирми отнесоха сериозна глоба за заблуждаване на потребителите

Според КС не всяка мярка, която би могла да бъде полезна за правоприлагащите органи, е автоматично съвместима с Конституцията. В решението се посочва, че липсва конституционно основание ограниченията върху неприкосновеността на личния живот и тайната на кореспонденцията, допустими при разследване на тежки престъпления, да бъдат разширени и върху административни нарушения, дори когато те са определени от закона като "тежки".

Съдът отбелязва още, че трафичните данни биха могли единствено да установят наличието на комуникация между пазарни субекти, без да разкриват съдържанието ѝ. Затова те могат да служат само като косвено доказателство и следва да бъдат оценявани в съвкупност с останалите доказателства по дадено производство.

Според конституционните съдии ограничената доказателствена стойност на подобна информация не оправдава широкия обхват на мярката и сериозното засягане на основните права на гражданите.

В заседанието са участвали всички 12 съдии от Конституционния съд, а решението е прието единодушно. То е подписано със становище от съдия Соня Янкулова. Още: Явор Гечев: КЗК е тежката артилерия в контрола - може да налага глоби до 10% от оборота

Любопитен политически детайл е, че ограничаването на това правомощие на КЗК става по искане на Румен Радев в качеството му на президент, докато днес формацията, ръководена от него, подкрепя разширяване на правомощията на антимонополния регулатор.