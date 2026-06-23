"Тяхната няма да стане": След Варна министър Шишков заговори за беззаконие на "Струма" преди "Кулата" (ВИДЕО)

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е разпоредил ДНСК да извърши проверка на поставени павилиони на АМ "Струма" преди ГКПП "Кулата", заради които магистралата е построена с една лента по-малко в този участък. "Някой местен олигарх е бил по-силен от държавата и е бил по-силен от това държавата да направи истински път, истинска свързаност. Разпоредих ДНСК да започне проверка - тяхната няма да стане", каза Шишков.

За какво става въпрос?

Министърът разказа, че първоначално проектът за участъка за довършване на автомагистрала "Струма" до КПП бил възложен преди три години и половина в края на управлението на служебния кабинет, в който той беше регионален министър.

"Тогава поисках пътят да бъде направен така, че да не създава никакъв проблем с проходимостта, да има по две ленти в двете посоки и една лента в средата, защото има два леви завоя, които да бъдат обезпечени", разказа министърът, добавяйки, че това е означавало пета лента в средата.

Встъпвайки в длъжност в сегашното правителство министърът обаче поискал да види какво става с проекта, но видял - четири ленти и във всяка една от лентите по възможност за ляв завой.

Причината по думите му било несъгласието на кмета на Петрич, заради павилиони, които са превърнати в магазини.

Какво ще стане?

Министърът е категоричен, че проектът ще бъде направен с пет ленти и въпросът ще бъде приключен.

"Събаряме незаконните обекти и го правим, както трябва да бъде. Естествено, че трябва да се направи петата лента. Първо трябва да се проектира и да се направи правилно", смята още Шишков.

Според него има връзка между местната и националната олигархия, а в случая във Варна е имало и международна олигархия.ОЩЕ: Може ли с чехли? Откога влиза в сила аптечката? Край на митовете за гръцките правила за движение

Незаконният град във Варна

"Един град, който може да цъфти от туризам, да цъфти от незаконно строителство. Това не смятам, че е развитието на който и да е град в България и развитието на инвестиционния процес в България", каза още Шишков.

Министърът зояви отново, че "сглобката е сглобила незаконния град в Баба Алино".

"До лятото на 2023 г. се издават тези удостоверения за търпимост. Имаме тежко съмнение, че даже сградите са били започнати да строят към този момент. Поне според Google считаме, че строителството е започнало след издаване на удостоверение за търпимост", добави Шишков.

Той подчерта отново, че тези удостоверения са с невярно съдържание. ОЩЕ: Скандалът "Баба Алино": Издирваният Олег Невзоров се появи на среща със собственици (СНИМКИ)