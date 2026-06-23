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Прогнозата за Еньовден. Времето утре - 24 юни 2026 г.

23 юни 2026, 13:07 часа 515 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Прогнозата за Еньовден. Времето утре - 24 юни 2026 г.

На 24 юни 2026 г. на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 26°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Гръмотевични бури в планините

В планините от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

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Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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