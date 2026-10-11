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Седмична прогноза за времето за 12-18 октомври 2026 г.

11 октомври 2026, 17:30 часа 989 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Седмична прогноза за времето за 12-18 октомври 2026 г.

В понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – предимно между 13° и 18°, в Източна България – между 20° и 24°. В София минималната температура ще бъде около 10°, а максималната – около 13°. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значители по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб, в източните райони - умерен и силен от север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 11° и 16°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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До края на седмицата 

През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и ще намалее, в много райони до слънчево време. Ще бъде и по-топло. В източните райони ще остане ветровито. В петък облачността отново ще се увеличи и на много места в страната ще има валежи. Вятърът и по Черноморието ще отслабне. Ще бъде сравнително студено, максималните температури в повечето райони отново ще са около и под 15°. През почивните дни вероятността за валежи е малка, но облачността ще се задържи предимно значителна. Вятърът ще е слаб до умерен, ще се ориентира от северозапад. Температурите ще се повишат слабо.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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