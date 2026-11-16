Подкрепа на двудетния модел: Според НМД Бюджет 2027 ощетява многодетните семейства

Проектът на Бюджет за 2027 г. предлага увеличение на някои плащания за семействата с деца и предвижда средства за важни образователни, здравни и социални дейности, но в разписаните условия се пренебрегват многодетните семейства, особено тези с над 3 деца. За това сигнализираха от Националната мрежа за децата.

Мрежата от над 140 организации и граждански организации и активисти подкрепя актуализирането на помощите и доходните критерии, но счита, че оценката на тези мерки трябва да включва техния обхват, достатъчност и разпределение между семействата с различни потребности. Според НМД особено внимание изискват децата, живеещи в бедност, многодетните семейства, децата с увреждания и семействата с ограничен достъп до услуги.

Неясноти и липса на структура

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Макар семейните помощи и данъчните облекчения в проекта за Бюджет 2027 да се увеличават, той не предполага ясно структурирана и цялостна политика за детско благосъстояние и подкрепа на семействата, считат от НМД.

"Макар да заявява като приоритет подкрепата на децата и семействата, в бюджет 2027 остава неясно колко деца ще получат подкрепа, кои семейства ще останат извън обхвата ѝ и какви услуги ще бъдат достъпни там, където живеят. Проектът ясно отразява липсата на интегрирани политики и услуги. Именно затова в него не се откриват надеждни механизми за борба с детската бедност, превенция и подкрепа на семействата, равния достъп до качествени здравни грижи и образование", гласи позиция на мрежата.

"Национална мрежа за децата подкрепя увеличаването на помощите и актуализирането на доходните прагове. Разчетите обаче поставят въпроси за това как се разпределя подкрепата, особено при многодетните семейства. А от новото данъчно облекчение за детско развитие най-трудно ще се възползват семействата с ниски облагаеми доходи и тези, които не могат предварително да платят за здравни, образователни или спортни услуги", категорични са от НМД.

Преди окончателното приемане на бюджета от мрежата настояват правителството да публикува общ разчет на инвестициите в деца за 2027–2029 г. и оценка на въздействието им. "От тях трябва да е ясно колко деца ще бъдат обхванати, къде ще се разкрият услуги, как ще се укрепят закрилата от насилие и детското правосъдие и как ще се измери ефектът върху детската бедност. Семействата трябва да могат да разберат каква подкрепа могат да очакват и кой отговаря за това тя да стигне до тях", гласи още позицията.

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Ограниченията до третото дете

Според НМД най-видимите промени в проекта на бюджет 2027 са конкретните повишения в размера на данъчните облекчения. Предложено е увеличение на данъчните облекчения за семейства с деца от 306,78 евро (600 лв) на 500 евро реално данъчно облекчение на дете за семейства с до 3 деца.

"Остава неясно обаче защо от мярката не могат да се ползват пропорционално и семействата с над 3 деца", посочват от организацията.

От там припомнят, че друга мярка, въвеждаща допълнително данъчно облекчение за детско развитие, предполага покриването на разходи за здравни, образователни и спортни дейности (До 200 евро за 1 дете, 400 евро при две и 600 при три и повече деца).

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"Недооценен обаче остава рискът от създаване на още по-голямо неравенство в достъпа до услуги за детско развитие сред семействата с ниски доходи, които не могат да се възползват от тази мярка, включително многодетните семейства, за които отново има ограничение до третото дете. Нещо повече, тя създава реална опасност от окончателно легитимиране на частните уроци като задължителна част за постигане на добри образователни резултати на децата и прехвърляне на отговорността от образователната система към семействата", считат от НМД.

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Според тях допълнително е необходима оценка на разпределението на ползите по доходни групи. "Семействата с ограничени облагаеми доходи или без възможност предварително да заплащат услуги могат да използват по-малка част от подкрепата на данъчните облекчения. В този смисъл, необходими са ясни мерки за ограничаване на зависимостта на образователните резултати от платежоспособността на родителите. От Национална мрежа за децата предлагаме анализ на допълващ директен механизъм за най-бедните деца и гарантиран достъп до основни услуги", гласи още официалното становище.

От НМД посочват, че месечните помощи за деца по чл. 7, ал. 1 ЗСПД продължава да бъде с подоходен праг, като за 2027 г. той е средномесечен доход на член от семейството до 450 евро за предходните 12 месеца и 80% от тази сума при доход от 450,01 до 500 евро.

"В мотивите целта е формулирана като предотвратяване на съществено намаляване на обхвата на помощите, но остава неясно дали тази актуализация действително запазва достъпа при растящи доходи и колко деца остават извън подкрепата на ежемесечните семейни помощи за деца. Налице е увеличение на размера на месечните помощи от 4.43 евро на месец за едно дете до 15.52 евро за три и четири и повече деца. Най-същественият проблем остава философията на прехода от 3 към 4 деца, в който средната подкрепа на дете намалява при семействата с 4 деца от 33,33 на 26,25 евро. За обосноваването на тази разлика е необходима оценка на потребностите и на очаквания ефект върху бедността", смятат от НМД.

По думите йм аналогична е ситуацията и с еднократните помощи при раждане и за ученици – макар и универсални, остава неясна връзката им с цялостната оценка на издръжката на дете.

"Продължава тендецията за подкрепа на двудетния модел – помощта при второ дете е повече от два пъти повисока от тази при първо и почти три пъти по-висока от тази за четвърто. Връзката между тази диференциация според поредността на раждането и действителните потребности остава неясна, особено в контекста на силно повишения риск от бедност за многодетните семейства, който е 52.3% през 2023 г.", се казва в становището.

"Забелязва се, че в средносрочната прогноза размерите на помощите са задържани за 2028 и 2029 г. Това създава риск от постепенно намаляване на покупателната им способност при положителна инфлация", пишат още от мрежата.

От НМД настояват да се направи реална оценка кой може реално да ползва данъчните облекчения за деца и за детско развитие. "Необходимо е да се преразгледа и общият таван за семействата с три и повече деца и да се разработи допълваща пряка подкрепа за семействата с ниски доходи, които могат да използват само част от облекчението или не могат предварително да платят за услугите", гласи позицията.