Предложение: ВСС да не бъде постоянно действащ орган

Висшият съдебен съвет да не бъде постоянно действащ орган, а неговите членове да запазят статута си на съдии, прокурори и следователи и да могат да работят по дела с намалена натовареност. Това предвиждат предложените от "Демократична България" изменения и допълнения в приетия на първо четене общ законопроект за Закона за съдебната власт, обединен на базата на законопроектите на "Прогресивна България", "Демократична България" и "Продължаваме промяната".

ВСС пряко обслужва съдебната система, а не я ръководи, посочват в мотивите си вносителите на промените от ДБ, като се позовават на решение на Конституционния съд от 2011 г. Според тях ВСС е органът за кадрово обезпечаване на съдебната система с цел гарантиране на нейната независимост. Още: Промяна в корена, но и "нов Сарафов": Готвената съдебна реформа в управлението на Румен Радев

Затова съдиите следва да продължат да правораздават, макар и при намалена натовареност, а не да преустановяват разглеждането на дела, когато бъдат избрани за членове на ВСС. Освен че така ще изпълняват основното си задължение, те няма да губят връзка с колегите си и с текущите проблеми в съдилищата при продължително откъсване от правораздавателната дейност, какъвто е случаят при постоянно действащ съдебен съвет. Според вносителите при компетентна администрация на ВСС и възможностите за дистанционна електронна комуникация членовете на съвета ще могат да съвместяват работата си в съдилищата и в кадровия орган.

Без лица на ДС

Друга поправка в Закона за съдебната власт, предложена от ДБ, предвижда за член на ВСС да не може да бъде избирано лице с установена принадлежност към бившата "Държавна сигурност" и разузнавателните служби на Българската народна армия. Съдебни кадровици няма да могат да бъдат и лица, които през последната година са били нещатни сътрудници на настоящите специални служби - ДАНС, ДАР, СВР, ДАТО и МВР.

Лустрационният текст, отнасящ се до принадлежността към службите на тоталитарната държава, според вносителите е свързан с моралните и професионалните качества на хората, които ще управляват независимата съдебна власт. Изискването за липса на непосредствена връзка с действащите специални служби се мотивира с необходимостта от институционална дистанция между органите на изпълнителната власт и кадровия орган на съдебната власт. Според авторите на предложенията тези ограничения не представляват дискриминация, а са превантивна гаранция за институционалната независимост на съдебната власт и за общественото доверие в нейната автономност от изпълнителната власт и структурите, функциониращи при режим на оперативна секретност. Още: ВСС отказа да спре назначенията въпреки готвената от парламента забрана

Трета съществена промяна, предложена от ДБ, е удължаването на срока за дисциплинарни производства срещу съдии, прокурори и следователи от сегашните шест месеца на една година. Целта е краткият срок да не позволява прекратяване на процедурите по давност вследствие на процесуални забавяния и различни процедурни тактики.