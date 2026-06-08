Кабинетът "Радев":

Предложение: ВСС да не бъде постоянно действащ орган

08 юни 2026, 16:18 часа 702 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Предложение: ВСС да не бъде постоянно действащ орган

Висшият съдебен съвет да не бъде постоянно действащ орган, а неговите членове да запазят статута си на съдии, прокурори и следователи и да могат да работят по дела с намалена натовареност. Това предвиждат предложените от "Демократична България" изменения и допълнения в приетия на първо четене общ законопроект за Закона за съдебната власт, обединен на базата на законопроектите на "Прогресивна България", "Демократична България" и "Продължаваме промяната".

ВСС пряко обслужва съдебната система, а не я ръководи, посочват в мотивите си вносителите на промените от ДБ, като се позовават на решение на Конституционния съд от 2011 г. Според тях ВСС е органът за кадрово обезпечаване на съдебната система с цел гарантиране на нейната независимост. Още: Промяна в корена, но и "нов Сарафов": Готвената съдебна реформа в управлението на Румен Радев

Затова съдиите следва да продължат да правораздават, макар и при намалена натовареност, а не да преустановяват разглеждането на дела, когато бъдат избрани за членове на ВСС. Освен че така ще изпълняват основното си задължение, те няма да губят връзка с колегите си и с текущите проблеми в съдилищата при продължително откъсване от правораздавателната дейност, какъвто е случаят при постоянно действащ съдебен съвет. Според вносителите при компетентна администрация на ВСС и възможностите за дистанционна електронна комуникация членовете на съвета ще могат да съвместяват работата си в съдилищата и в кадровия орган.

Без лица на ДС

Друга поправка в Закона за съдебната власт, предложена от ДБ, предвижда за член на ВСС да не може да бъде избирано лице с установена принадлежност към бившата "Държавна сигурност" и разузнавателните служби на Българската народна армия. Съдебни кадровици няма да могат да бъдат и лица, които през последната година са били нещатни сътрудници на настоящите специални служби - ДАНС, ДАР, СВР, ДАТО и МВР.

Лустрационният текст, отнасящ се до принадлежността към службите на тоталитарната държава, според вносителите е свързан с моралните и професионалните качества на хората, които ще управляват независимата съдебна власт. Изискването за липса на непосредствена връзка с действащите специални служби се мотивира с необходимостта от институционална дистанция между органите на изпълнителната власт и кадровия орган на съдебната власт. Според авторите на предложенията тези ограничения не представляват дискриминация, а са превантивна гаранция за институционалната независимост на съдебната власт и за общественото доверие в нейната автономност от изпълнителната власт и структурите, функциониращи при режим на оперативна секретност. Още: ВСС отказа да спре назначенията въпреки готвената от парламента забрана

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Трета съществена промяна, предложена от ДБ, е удължаването на срока за дисциплинарни производства срещу съдии, прокурори и следователи от сегашните шест месеца на една година. Целта е краткият срок да не позволява прекратяване на процедурите по давност вследствие на процесуални забавяния и различни процедурни тактики.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ВСС Закон за съдебната власт Демократична България
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес