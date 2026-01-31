Прогноза за времето - 1 февруари 2026 г. (неделя)

През нощта ще бъде облачно, но само на отделни места ще има слаби превалявания, предимно от дъжд, според прогнозата за времето. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Утре още сутринта от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са интензивни и значителни по количество. Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи ще има и в Североизточна България.

Ще се образува снежна покривка, в Южна България достигаща 15-20 cm, а в Северна – до 10-15 cm. Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Ще има снежни виелици и навявания. Температурите ще са почти без денонощен ход, предимно между минус 3° и 2°, в София 0°-1°.

В планините

В планините ще бъде облачно и със снеговалежи, най-интензивни и значителни в Родопите. Ще духа умерен и силен източен, по най-високите върхове югоизточен вятър. По проходите ще има снежни виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.

По Черноморието

Облачно и с валежи ще бъде времето и по Черноморието. Ще вали сняг, само по южното крайбрежие дъжд, който също ще премине в сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток, с който ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 1°-3°, на юг от Бургас малко по-високи. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Източник: НИМХ