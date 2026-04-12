Прогноза за времето - 13 април 2026 г. (понеделник)

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Повече облаци ще има в крайните югозападни райони, където на изолирани места ще превали слаб дъжд, в планините – сняг. На много места вятърът ще стихне и в низините, котловините и около водните басейни ще има условия за намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по долното течение на Струма и Места с 2°-3° по-високи, а в района на София – около 2°. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На изолирани места в крайните югозападни райони ще превали слабо. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, за София – около 16°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

Над планините ще бъде с разкъсана, в масивите от Югозападна България предимно значителна облачност. Само на изолирани места там ще превали дъжд, по най-високите части на Пирин – сняг. Ще духа слаб, по високите върхове умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще е предимно слънчево, след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, след обяд умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Източник: НИМХ