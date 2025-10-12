Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 13 октомври 2025 г. (понеделник)

12 октомври 2025, 20:40 часа 427 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 13 октомври 2025 г. (понеделник)

Новата седмица започва с типично за есента време, сочи прогнозата за времето за 13 октомври - понеделник.

През нощта, след временно намаление на облачността, от югозапад ще започне увеличение на високата и средната облачност. Вятърът в повечето места ще стихне. Само в Дунавската равнина ще духа слаб до умерен западен вятър.

Сутринта на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 5°. В понеделник по-значителна облачност ще има над южната половина от страната и източните райони. В Дунавската равнина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад.

Още: Седмична прогноза за времето от 13 до 19 октомври 2025 г.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 5°.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Над Черноморието сутринта ще бъде предимно слънчево, но още преди обяд облачността ще се увеличи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: Meteo.bg

Още: "На Алеко не е леко": До 70 см снежна покривка в Стара планина и Витоша (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
прогноза за времето времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес