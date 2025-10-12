Войната в Украйна:

След резила срещу Турция: Промени в националния отбор на България

12 октомври 2025, 20:33 часа 517 прочитания 0 коментара
След резила срещу Турция: Промени в националния отбор на България

Състезателите на националния отбор по футбол на България Лукас Петков и Иван Турицов отпадат от състава заради контузии. Така двамата ще пропуснат предстоящата световна квалификация с Испания, която е във вторник от 21:45 ч. на стадион “Хосе Сория”, информира пресслужбата на БФС.

Лукас Петков и Иван Турицов отпадат от състава на България

Вместо тях, с отбора за Валядолид ще отпътува младежкият национал Мартин Георгиев, който получи повиквателна от селекционера на България Александър Димитров. Мястото на защитника на Славия в младежката селекция пък ще бъде заето от бранителя на Ботев Пловдив Ивайло Видев. Във вторник от 19:00 ч. на стадион “Георги Бенковски” в Пазарджик тимът, воден от Тодор Янчев, ще се изправи срещу Чехия в европейска квалификация.

Пас към миналото

Турицов и Петков влязоха като резерви снощи при загубата с 1:6 от Турция в квалификация за Мондиал 2026.

ОЩЕ: Защо Турция разпиля България? Дисекция от бивш ас на ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Иван Турицов Мартин Георгиев Лукас Петков Турция отбор информация 2025
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес