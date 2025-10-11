Най-важните новини за деня: 11 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 октомври.

ДЕНКОВ ПОСОЧИ КАКВА ЩЕ Е ПОЛИТИЧЕСКАТА СЪДБА НА БЛАГОМИР КОЦЕВ

Следваща серия от същия сериал - нов свидетел, разпитан един ден преди заседанието, без някой да провери показанията му. По този начин се приближава времето, в което ще се поиска отстраняването на Благомир Коцев - нямаме никакви съмнения, няма друга логика. Това заяви експремиерът и едно от лицата на "Продължаваме промяната" (ПП) акад. Николай Денков.

ПЕНСИИ И ОТПУСКИ: КОЛКО ОЩЕ ПЕЧЕЛЯТ РАБОТЕЩИТЕ ПЕНСИОНЕРИ И ИДЕИ ЗА ПРОМЕНИ В ПЛАТЕНИТЕ ПОЧИВКИ

В България пенсионерите много често са принудени да работят, за да могат да живеят по-добре. Това се отнася до широк кръг хора – а данните от информационния бюлетин на НОИ (Националния осигурителен институт) дават представа как се справят пенсионерите у нас.

КАК СВЕТЪТ ДА МИСЛИ, ЧЕ УКРАЙНА НЕ ИСКА МИР: ПУТИН УХАЖВА САЩ И СИ ИЗМИСЛЯ "ОТСТЪПКИ", А ВСЪЩНОСТ ПЛАШИ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ (ВИДЕО)

Кремъл продължава да полага паралелни усилия да спечели благоразположението на САЩ, докато прехвърля вината върху Украйна и Европа за забавянето на преговорите за прекратяване на войната, която диктаторът Владимир Путин започна през февруари 2022 г. На 10 октомври издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски лидер заяви, че Москва и Вашингтон са постигнали разбирателство за това как войната да се разреши по мирен път, но предупреди, че това са сложни въпроси, чието решаване отнемало време. Разбира се, през това време диктаторът и силите му не спират да убиват и раняват цивилни в Украйна.

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ СЛЕД ПОТОПА: ЩЕ ПОМОГНЕМ, НО НЕ НА НЕЗАКОННОТО

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов съобщи, че в рамките на първото денонощие след старта на програмата за подпомагане в Царево са подадени близо 30 заявления от пострадали домакинства. Социалните служители вече работят на терен и извършват проверки на място, добави той по БТВ.

ПУТИН ВЕЧЕ Е ПРЕМИНАЛ РУБИКОН: ТОЙ НЯМА ДА ЧАКА ЕВРОПА ДА СЕ ПОДГОТВИ ЗА НЕГОВАТА АТАКА

В известен смисъл руският диктатор Владимир Путин вече е преминал Рубикон. И тъй като е наясно, че мнозина в НАТО вече са осъзнали, че ще нападне, той няма да чака Европа да се подготви. Това каза германският военен историк Зьонке Найцел в предаването "Maischberger" по германската обществена телевизия ARD.

ТАЙНИЯТ СВИДЕТЕЛ СРЕЩУ КМЕТА НА ВАРНА БЛАГОМИР КОЦЕВ: СИЛНА МИРИЗМА НА ЗАВИСИМОСТИ

Трима нови свидетели, включително един таен – техните показания натежаха в поредното съдебно заседание, на което се гледаше пак искане кметът на Варна Благомир Коцев да бъде освободен. А днес (11 октомври), известният с топлите си връзки в службите и с властта, особено когато конците дърпат Делян Пеевски и Бойко Борисов, "информационен" сайт ПИК публикува име – Олег Невзоров, украински гражданин. Заслугата за името е на Соня Колтуклиева, която отдавна работи за ПИК.

АТЛАНТИЧЕСКОТО ТЕЧЕНИЕ Е НА РЪБА НА КОЛАПС - ЕВРОПА МОЖЕ ДА НАВЛЕЗЕ В МАЛКА ЛЕДНИКОВА ЕПОХА

Авторите на ново проучване предупреждават, че ключова териториална система в Северния Атлантически океан губи мощ и може да се срине напълно поради изменението на климата, пише Daily Mail. Учените твърят, че Северноатлантическата субполярна спирала – масивна система от въртящи се океански течения южно от Гренландия – губи стабилност от 50-те години на миналия век.

УКРАИНСКИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ПРИЗНА: РУСИЯ НАПРАВИ ТАКА, ЧЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА PATRIOT ПАДНА ОТ 42 НА 6%

Още едно признание, че руската армия е модернизирала системите си за изстрелване на балистични ракети, като по този начин значително е увеличила бойните им възможности, бе направено днес от украинска страна. По ракетите "Искандер-М" и "Кинжал" са направени модификации, с които е увеличена тяхната скорост, правейки ги по-трудна цел. Така руснаците успяват да избегнат противовъздушните системи Patriot, предоставени на Украйна от съюзниците. Това каза бившият заместник-началник на Генералния щаб на украинските въоръжени сили генерал-лейтенант Игор Романенко пред телевизия "Еспресо" в днешния телевизионен маратон.