Стамен Григоров (1878–1945) е български лекар и микробиолог, който през 1905 г. в лабораторията на проф. Леон Масол (Женева) идентифицира млечнокиселия бацил, причиняващ ферментацията на киселото мляко — по-късно известен като Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (или накртко "Bacillus/Lactobacillus bulgaricus"). Откритието му, а след това и популяризацията от Иля Мечников, превръщат българското кисело мляко в световен символ.

Роден в село Студен извор (Трънско), Стамен Григоров учи в Монпелие и завършва медицина в Женева. Работи като лекар у нас; след 1935 г. продължава да работи с изследвания за туберкулозата в Италия. В родното му село днес има Музей на киселото мляко.

Откритието и първите публикации

През 1905 г. Григоров публикува статия на френски език в "Revue médicale de la Suisse romande" — първото представяне на "българския бацил“ в киселото мляко.

Ролята на руския биолог Иля Мечников (Институт "Пастьор") е ключова за популяризацията на консумацията на киселото мляко и "българския бацил" (с публикации в периода 1907–1908 г.).

Какво прави киселото мляко "йогурт"

Международният стандарт Codex Alimentarius определя киселото мляко като ферментирало със симбиотична закваска от L. delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus — класическият тандем, който осигурява коагулация, вкус и текстура.

Съвременни обзорни статии и технологични изследвания продължават да описват взаимодействието между двата вида като ключово за качеството на продукта.

Признание и наследство

На името на Стамен Григоров е кръстен ледник "Григоров" на о-в Брабант в Антарктика.

Музеят на киселото мляко в Студен извор (основан 2006/2007) пази архив и експозиция за Григоров и българската традиция.

