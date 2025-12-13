Прогноза за времето - 14 декември 2025 г. (неделя)

През нощта ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, в отделни котловини до минус 4 градуса, в София – около 0 градуса.

В неделя сутринта в Дунавската равнина и на места в котловините ще има мъгла, но след обяд, с появата на до умерен вятър от запад-северозапад, видимостта ще се подобрява. Значителна ще се задържи облачността над североизточните райони. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по-ниски в местата с по-трайна мъгла, в София – около 9 градуса.

Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи, но още остане по-високо от средното.

В планините и по морето

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, на 2000 метра – около 0 градуса.

По Черноморието облачността ще е променлива, по-често намаляваща до предимно слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9 и 12 градуса. Температурата на морската вода е 12-14 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 49 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 4 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 25 мин. и залязва в 13 ч. и 25 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

Източник: meteo.bg