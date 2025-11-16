Прогноза за времето - 17 ноември 2025 г. (понеделник)

През нощта над западните и централните райони от страната високата облачност ще се увеличи. Ще бъде почти тихо. Мъгливо ще се задържи в Дунавската равнина, а след полунощ отново главно в югоизточната част от страната и Горнотракийската низина ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°. Утре над страната ще има значителна висока облачност. В Дунавската равнина на много места през целия ден ще остане предимно мъгливо и почти тихо. До обяд мъглите в южната половина от страната ще се задържат. Около и след обяд ще започне да духа вятър от юг-югозапад, който на север от планините и в източните райони ще бъде и умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Дунавската равнина в местата с по-трайна мъгла - между 8° и 13°, за София – около 17°.

Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Вятърът от юг-югозапад ще се усили и по най-високите части ще бъде и бурен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 11°.

Мъгливо утро по Черноморието

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и мъгла. Ще има разкъсана висока облачност. Около и след обяд ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: НИМХ