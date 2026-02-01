Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 2 февруари 2026 г. (понеделник)

01 февруари 2026, 16:26 часа 624 прочитания 0 коментара
Прогнозата за времето за 2 февруари 2026 г. гласи, че синоптичната обстановка в страната ще остане усложнена. Снеговалежите ще са повсеместни, на места около Родопите, района на Централен Балкан и Лудогорието валежите ще са временно интензивни и значителни. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания. Следобед валежите ще отслабват и спират, а над Югозападна България и облачността ще се разкъса и намалее.

В Северна България температурите ще са почти без денонощен ход, между минус 7° и минус 4°. В южната половина от страната минималните температури ще са между минус 3° и 2°, максималните ще са от минус 3° - минус 1° в Горнотракийската низина до 8° в Сандански. В София минималната температура ще е около минус 4°, максималната - около 2°.

Източник: НИМХ

В планините и по Черноморието

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Временно интензивни и значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопската област, ще се образува нова снежна покривка, а по проходите ще има виелици и навявания. Следобед в Беласица, Огражден, Рила и Пирин валежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, по върховете от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 7°.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 1° и 4°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, съобщават от НИМХ.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
