01 март 2026, 19:55 часа 498 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 2 март 2026 г. (понеделник)

Какво време ни очаква в понеделник? През нощта в Северна и Източна България, както и в Горнотракийската низина ще има ниска облачност или мъгла. В останалата част от страната ще е предимно ясно. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, в София – около минус 3°. Утре ще бъде предимно слънчево. В Дунавската равнина и Източна България все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но след обяд облачността ще намалява и видимостта ще се подобрява.

Ще духа слаб предимно северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в районите с трайна мъгла или ниска облачност – между 5° и 10°, в София – около 15°.

В планините 

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието 

Над Черноморието ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: meteo.bg

