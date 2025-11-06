Прогноза за времето - 7 ноември 2025 г. (петък)

През следващото денонощие времето ще остане облачно и с валежи, на повече места преди обяд в Североизточна България, а в Северозападна количествата ще са по-значителни. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България от североизток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София - около 6 градуса, а максималните - между 11 и 16 градуса, в София - около 12 градуса.

Атмосферното налягане е около средното за месеца, ще продължи да се понижава.

В планините и по морето

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд. По най-високите части на Западна Стара планина и Рила дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра - около 4 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са 15-18 градуса. Температурата на морската вода е от 15 градуса в района на Шабла до 18 градуса към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 8 мин. и залязва в 17 ч. и 12 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 4 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 42 мин. и изгрява в 18 ч. и 19 мин. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние.

Източник: meteo.bg