Най-важните новини за деня: 10 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 юли 2026 г.

МВР ИЗПРАТИ НА ДЕПУТАТИТЕ СПРАВКА ЗА ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до Народното събрание официална справка, изготвена от ГДБОП, във връзка с проверка на лице, санкционирано по глобалния закон "Магнитски". В съобщението на МВР не се посочва име, но по всичко личи, че става дума за председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и проверката, свързана с полетите му с частни самолети до Дубай.

РАЗСЛЕДВАТ ЛИ ПЕЕВСКИ СЕГА: КАК ДА РАЗБЕРЕМ - ОБЯСНЯВА АДВ. АЛЕКСАНДЪР КАШЪМОВ (ВИДЕО)

Може да се пита официално по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) дали лидерът на ДПС и депутат Делян Пеевски е разследван в момента. Това каза в предаването Студио Actualno адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Фондация „Програма достъп до информация“. Веднага след разясненията на адв. Кашъмов Actualno.com изпрати до МВР и Прокуратурата на Република България заявления по ЗДОИ с питане разследван ли е Делян Пеевски за търговия с влияние и пране на пари и ако такова досъдебно производство не е образувано, разпоредена ли е на полицията предварителна проверка. Ето още какво каза адв. Кашъмов: “Разбира се, че може да се отправи такова питане. Ние обикновено помагаме на други заявители. Ще окажем правна помощ на всеки, който постави въпроса.“ Още: След множество сигнали: СГП проверява използването на данни от пътнически резервации

МИСТЕРИОЗНО ИЗЧЕЗВАНЕ И НОВА ПОЯВА НА ДЕЛОТО, ПО КОЕТО ГАЙТАНСКИ УЛИЧАВА ДОГАН ЗА РЕКОРДНИЯ ЗАЕМ ОТ ББР

От сайта на прокуратурата внезапно е изчезнало делото, по което Румен Гайтански - Вълка е уличил почетния председател на ДПС Ахмед Доган в отклоняване на част от кредита за близо 150 млн. лв., отпуснат от Българската банка за развитие (ББР) на свързано с Гайтански дружество. Това съобщи разследващата медия BIRD.bg, която следи изкъсо ключовите съдебни производства. По въведен номер на преписката в електронното деловодство на държавното обвинение се е появявало следното съобщение: "За въведения номер не е намерен резултат", показаха от сайта на 9 юли.

НОВА ТРАГЕДИЯ НА "ТРАКИЯ": КАМИОН ПРЕМИНА ПРЕЗ МАНТИНЕЛИТЕ И ПОМЕТЕ КОЛИ

Поредна тежка катастрофа е станала на магистрала "Тракия" в района на 311-и километър, в посока София. По първоначални данни камион е преминал през мантинелите в средната разделителна ивица и е навлязъл в платното за насрещно движение. Това съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) в профила си във Facebook.

НАСТЪПИ МОМЕНТЪТ ЗА ПРОГРАМНО БЮДЖЕТИРАНЕ: ЛЮБОМИР ДАЦОВ С КРИТИКИ КЪМ УПРАВЛЯВАЩИТЕ

Онова, което е доказано и се нарича добра практика в бюджетирането е, че когато се правят реформи, това първо решава проблема с дефицита, но много по-важно - добавената стойност за в бъдеще е в много по-дълъг период. Бюджетът ни не е пипан като модел в последните 15-20 години и се върнахме към реформите от първата редичка. Това заяви бившият заместник-министър на финансите, а сега член на Фискалния съвет Любомир Дацов пред БНТ. Още: Без българска култура в Бюджет 2026: Христо Мутафчиев и САБ искат спешни корекции между първо и второ четене

Намираме се в една малко по-различна ситуация спрямо предишни години. Покрай политическите турбуленции, в които бяхме, често се случваше приемането на държавния и съответно всички общински бюджети да става със закъснение. По-специфичното е, че с последния удължителен закон за държавния бюджет се прие малко по-различен подход, който аз адмирирам.

ЗАБРАНЯВАМЕ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ: ЧИСЛА И ДАННИ КАКЪВ ПРОВАЛ СЕ ОЧЕРТАВАе

Въпросът е доколко ефективна е мярката и дали само със забрана можем да направим така, че децата да са в безопасност в Интернет. Въпросът за депутатите е как правим Интернет безопасен за децата. Това заяви едно от лицата на Националната мрежа за децата Мария Брестничка във връзка с инициативата за закон за забрана на социални мрежи за деца в България - Още: "Интернет не е детска площадка": ГЕРБ подемат инициативата за забрана за социални мрежи за лица под 16 години (ВИДЕО)

СВЕТОФАРЪТ В КРЕСНА И ТРАФИКЪТ ЗА ГЪРЦИЯ: ОБЩИНАТА ВИЖДА НЕДОСТАТЪЦИ, АПИ И МВР МЪЛЧАТ ПРИ СЪМНЕНИЯ ЗАКОННО ЛИ Е

През тази година няма подадени писмени сигнали във връзка със светофарната уредба на главен път Е-79 в Кресна, а общината оценява, че тя е „единственият ефективен начин за осигуряване на безопасно пресичане“ на основния път в посока ГКПП „Кулата“ (към Гърция) и обратно. Относно образуването на опашки от автомобили – основната причина е „недостатъчната пропускателна способност на главен път Е-79 и засиления трафик в летния сезон“. Това отговаря писмено кметът на Кресна Николай Георгиев на зададени въпроси от Actualno.com за функцията на светофара, монтиран преди около година, в контекста на постоянни оплаквания в социалните мрежи на пътуващи за образуване на трафик в района през летния сезон.

ДОКАТО БЪЛГАРИЯ СЕ КОЛЕБАЕ, ХЪРВАТИЯ ДЕЙСТВА: СТРАНАТА УСКОРЯВА СДЕЛКАТА С "РАЙНМЕТАЛ"

Хърватия бърза да сключи договор с германския отбранителен концерн „Райнметал“, който е част от плановете за индустриално развитие на балканската държава и ще я интегрира в европейската отбранителна индустрия. За тази цел е създадена съвместната компания Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o. с хърватската DOK-ING като част от дългосрочно стратегическо индустриално партньорство. От компанията съобщиха, че целта е страната да се превърна в европейски център за разработването, производството и износа на безпилотни системи и модерни отбранителни технологии.

POLITICO: СРЕЩАТА НА НАТО В АНКАРА СЕ ПРЕВЪРНА В ПРОПУСНАТА ВЪЗМОЖНОСТ

Лидерите на НАТО се прибират по домовете си след годишната среща на върха в Анкара с усещането, че подобни форуми вече не си заслужават усилията - поне докато Доналд Тръмп е президент на САЩ, пише авторът Иво Даалдер в анализ за Politico.

"ДА УСТОИМ ДЕН ПОВЕЧЕ ОТ РУСНАЦИТЕ": КАКВО ОЧАКВАТ УКРАИНЦИТЕ – РАЗКАЗ НА КАРИНА КАРАГАЕВА, КОЯТО ЖИВЕЕ В КИЕВ (ВИДЕО И СНИМКИ)

"Украинците колкото и да се изнервят, разбират, че това нещо няма да спре и да се реши, ако се направят големи отстъпи от страна на Украйна". Това каза в интервю за Actualno.com Карина Карагаева, едно от двете най-публично разпознаваеми лица на инициативата BG Elves. Карина живее в Киев заедно с половинката си Петко, който е двигателят на "Елфите" - разбира се, заедно с нея.

СЕГА Е МОМЕНТЪТ ДА ПОБЕДИМ: СЪЗДАТЕЛЯТ НА РАКЕТИТЕ "ФЛАМИНГО" ДАВА ТОН ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Това е възможно най-лошият сценарий за Украйна – примирие заради САЩ, голям подарък за Русия. Сега, за пръв път, имаме реален шанс да унищожим Русия и да я победим в тази война. Никой не е унижавал Русия така". Това заяви съоснователят на украинската военна компания Fire Point Денис Щилерман. Компанията е известна с крилатите си ракети "Фламинго", но тя създаде и продължава да проектира цяла гама оръжия, включително далекобойни дронове и проект за балистична ракета FP-9, с която да бъде атакувана руската столица Москва – ОЩЕ: Идва: Тест на украинска балистична ракета с удар по Москва. Още един руски военен кораб е поразен (ВИДЕО)