Петък на макс: Допаминът е задължителен!

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Пожелаваме ви такава петък вечер на всички!

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI