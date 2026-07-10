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Петък на макс: Допаминът е задължителен!

10 юли 2026, 22:30 часа 196 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Петък на макс: Допаминът е задължителен!

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Пожелаваме ви такава петък вечер на всички!

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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усмивка настроение Допамин усмивки кучета добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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