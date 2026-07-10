Петък на макс: Допаминът е задължителен!

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Пожелаваме ви такава петък вечер на всички!
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#dogs #animals #funnyanimals #funnyanimalvideos #doglovers pic.twitter.com/M4ct7GEjsw— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) July 2, 2026
Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI
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