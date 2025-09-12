Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 13 септември 2025 г. (събота)

12 септември 2025, 13:27 часа 327 прочитания 0 коментара
През нощта облачно ще се задържи над източните райони с валежи от дъжд, които до сутринта ще спрат. Над останалата по-голяма част от страната ще бъде предимно ясно. В Източна България вятърът ще се задържи слаб от изток-североизток, а в останалите райони ще стихне. Сутринта в низините и поречията ще има намалена видимост и ниска облачност. В събота ще има разкъсана облачност, но над по-голямата част от страната през повечето дневни часове ще бъде предимно слънчево. На отделни места в централните и планинските райони ще има условия за слаб дъжд. Отново ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София - около 27 градуса.

Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините преди обяд облачността ще е по-значителна над Стара планината и Родопите, а след обяд увеличение на облачността ще има и над повечето масиви от Югозападна България. Най-високите части ще бъдат обхванати и от облаци. На отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21 градуса, на 2000 метра - около 14 градуса.

По Черноморието, след нощните превалявания, преди обяд облачността все още ще бъде значителна, но ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се задържи от изток-североизток и ще е по-често умерен. Максималните температури ще бъдат 24-25 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч и 4 мин. и залязва в 19 ч. и 40 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 36 мин. Луната в София залязва в 14 ч. и 7 мин. и изгрява в 22 ч. и 44 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

Източник: meteo.bg

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
