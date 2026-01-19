Любопитно:

Прогноза за времето - 20 януари 2026 г. (вторник)

19 януари 2026, 23:57 часа 370 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 20 януари 2026 г. (вторник)

През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Над източната половина от Дунавската равнина облачността ще е значителна, но до сутринта ще се разкъса и намалее. Утре ще е предимно слънчево, но вечерта от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е слаб, предимно от изток. Минималните температури ще бъдат между минус 11° и минус 6°, а максималните ще са от минус 1° до 4°, по-ниски в Североизточна България. За София минималната температура ще бъде около минус 9°, а максималната – около 1°.

Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 6°.

Повече слънце и по морето

Над Северното Черноморие ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще има значителна ниска облачност. Ще духа до умерен северен вятър, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 3°-5°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
прогноза за времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес