Прогноза за времето - 23 април 2026 г. (четвъртък)

В четвъртък облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. Такава е прогнозата за времето на дежурния синоптик Боряна Маркова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В Югозападна България времето ще се задържи облачно с валежи от дъжд, които до края на деня ще спрат. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина временно силен вятър от запад-северозапад.

Температурите

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 14°.

Времето в планините

В планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Времето по морето

По Черноморието облачността ще е променлива, намаляваща до предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 13°-16°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Продължителността на деня Слънцето в София ще изгрее в 6. 23 ч. и ще залезе в 20.18 ч. Продължителност на деня е 13. 45 ч. Луната в София залязва в 2.30 ч. и изгрява в 11.25 ч. Фаза на Луната: eдин ден преди първа четвърт.

