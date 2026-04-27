27 април 2026, 18:40 часа 572 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 28 април 2026 г. (вторник)

Представяме ви прогнозата за времето за 28 април 2026 г. (вторник), изготвена от Националния институт по метеорология и хидрология. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София - около 3°. На отделни места в североизточните райони и в котловините на Югозападна България ще има условия за образуване на слана.

Утре ще е предимно слънчево. След обяд над югозападната част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб северен вятър, в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 21°.

В планините и по Черноморието

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите от Югозападна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. По най-високите върхове ще превали сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg

Яна Баярова Отговорен редактор
