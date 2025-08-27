Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. предлага реални решения за справяне с бедствията и климатичните промени

С все по-честите екстремни климатични явления като наводнения, горски пожари и продължителни засушавания, изграждането на устойчива среда за живот и сигурност се превръща в основен приоритет за България. Приоритет „Риск и изменение на климата“ на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. въвежда цялостен и стратегически подход към управлението на риска, като поставя акцент върху превенцията и готовността за реакция.

Инвестициите, предвидени по програмата, включват широк спектър от дейности – от реализация на планове за управление на риска от наводнения до прилагане на отдалечен мониторинг, укрепване на ключова инфраструктура и модернизация на системите за реакция при пожари. Тези мерки се реализират в синхрон с нуждите на регионите и допринасят за опазване на човешкия живот, природата и социално-икономическата стабилност. Устойчивостта и готовността вече не са само термини от стратегически документи, а ежедневна реалност чрез реални проекти и инвестиции.

Програмата отделя специално внимание на повишаването на капацитета на институциите, борещи се с бедствията, като осигурява подходящо техническо оборудване, специализирани обучения, както и дейности за повишаване на информираността на обществото за изграждане на самосъзнание при климатични кризи. Приоритетът цели изграждането на устойчива, адаптивна и информирана общност, готова да посрещне предизвикателствата на променящия се климат.

Изпълнението на мерките по приоритет „Риск и изменение на климата“ дава възможност на България да отговори навременно и адекватно на климатичните предизвикателства с устойчиви проекти, които допринасят както за подобряване на качеството на живот, така и за социалното и икономическо развитие на страната.

Със силата на европейската солидарност, стратегическото мислене и реалните действия, България прави поредна важна стъпка към бъдеще, в което климатичните рискове се управляват с разум, а устойчивостта е ключ към просперитет.