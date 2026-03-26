Прокуратурата бързо започна разследване срещу вътрешния министър по искане на Пеевски

Софийската градска прокуратура е реагирала светкавично на сигнала на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски срещу служебния вътрешен министър Емил Дечев, като в кратки срокове е образувала досъдебно производство. По информация от източници в държавното обвинение, случаят вече е възложен на следовател, а събирането на доказателства тече с пълна сила, като не се изключва и повдигане на обвинение, съобщи "Сега".

Повод за сигнала са думи на Дечев от интервю на 11 март, в което той коментира проверка на ГДБОП по сигнал на българския европрокурор Теодора Георгиева. В сигнала си тя говори за натиск от страна на главния прокурор и политик, санкциониран по "Магнитски" – описание, в което самият Пеевски явно се разпознава.

На въпрос дали по случая следва да бъдат разпитани и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, градската прокурорка Емилия Русинова и самият Пеевски, Дечев отговаря: "Ако е истинска проверка, би трябвало да се случи".

Именно това изказване предизвика остра реакция от страна на Пеевски, който го определи като недопустима намеса в работата на МВР и сезира Софийската градска прокуратура.

Лидерът на ДПС нарече твърденията на Теодора Георгиева "донос" и настоя прокуратурата да изясни дали не съществуват "други интереси и взаимовръзки" между Дечев, Георгиева и служебния правосъден министър Андрей Янкулов.

Според "Сега" по новото производство вече са разпитани всички служители на ГДБОП, участвали в проверката по сигнала на европрокурора.

Междувременно самата преписка, изготвена от ГДБОП по сигнала на Георгиева, е иззета от Софийската градска прокуратура, потвърди Емил Дечев в интервю за Нова телевизия.

Начело на СГП стои Емилия Русинова – прокурорът, когото Георгиева посочва като човекът, завел я на среща с Петьо Петров - Еврото в ресторант "Осемте джуджета".

Дечев коментира и информацията на BIRD, че Русинова е напускала страната с автомобил, свързван с Петьо Еврото. "Нито ще потвърдя, нито ще отрека", заяви той, като подчерта, че преписката е иззета толкова бързо, че дори не е имало време Русинова да бъде разпитана.

"Призовавам българското общество да се събуди. Това е сериозен проблем. Тук има явен конфликт на интереси. Не можем да позволяваме една толкова важна институция да работи по начин, който създава впечатление, че обслужва частни интереси", заяви още служебният вътрешен министър.