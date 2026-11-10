Путин иска да убие Каспаров: "Ако той може да се добере до мен в Берлин, значи може да се добере до всеки"

Руският опозиционер и бивш световен шампион по шах Гари Каспаров отмени пътуването си до Берлин, след като получи предупреждение от германските специални служби, че има заплаха за убийството му. Той трябваше да говори на събитието "Седмица на свободата в Берлин", но вместо това се е наложило да запише видео съобщение.

"Хора, занимаващи се със сигурност, силно ме посъветваха да не ходя в Берлин, тъй като това би било неоправдан риск в момента", заяви Каспаров.

По този повод той раазкритикува европейските държави: "Трябва да признаете факта, че позволихте на Европа да се превърне в детска площадка на Владимир Путин. Ако може да стигне до мен тук, може да стигне до всеки. Вашите съпрузи и деца, вашите колеги".

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