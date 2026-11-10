Железопътен мост се срути в Архангелск

Тази сутрин в Архангелска област в Русия се е срутил част от железопътен мост през река Вилед. В резултат на срутването няколко товарни вагона са дерайлирали. Движението е напълно блокирано. В момента се води предварително разследване за саботаж, но все още няма официално потвърждение.
Мостът е част от Печорската магистрала, жизненоважен транспортен коридор, осигуряващ пътнически и товарни услуги за северните райони на Русия. Срутването му вече доведе до пълна парализа на движението по участъка и нарушаване на железопътната логистика.
Според губернатора Александър Цибулски инцидентът е станал около 5:10 ч. сутринта. Предварителните данни сочат, че няма пострадали.
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🚨 A railway bridge collapsed in Russia’s Arkhangelsk region — and apparently managed to do it all by itself, without any outside help Several freight train cars derailed after a section of the bridge over the Viled River collapsed between Cheryomukha and Viled. Rail traffic on the route has been suspended, with eight passenger trains delayed. According to Arkhangelsk Governor Alexander Tsybulsky, the incident occurred at around 5:10 a.m. Preliminary reports indicate no injuries. The cause of the collapse remains unknown. Russia’s Defense Ministry claims its air defenses shot down 155 Ukrainian drones across nine regions overnight — but Arkhangelsk was not among them. Looks like Ukrainian drones aren't even needed here — things in Russia are falling apart perfectly well on their own.— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026