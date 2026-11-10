Войната в Украйна:

Железопътен мост се срути в Архангелск

10 ноември 2026, 11:23 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Железопътен мост се срути в Архангелск

Тази сутрин в Архангелска област в Русия се е срутил част от железопътен мост през река Вилед. В резултат на срутването няколко товарни вагона са дерайлирали. Движението е напълно блокирано. В момента се води предварително разследване за саботаж, но все още няма официално потвърждение. 

Мостът е част от Печорската магистрала, жизненоважен транспортен коридор, осигуряващ пътнически и товарни услуги за северните райони на Русия. Срутването му вече доведе до пълна парализа на движението по участъка и нарушаване на железопътната логистика.

Според губернатора Александър Цибулски инцидентът е станал около 5:10 ч. сутринта. Предварителните данни сочат, че няма пострадали. 

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Влакове Русия Архангелск жп мост
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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