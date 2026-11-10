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Мъж нападна дежурен лекар в спешен център в Разград

10 ноември 2026, 11:32 часа 505 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мъж нападна дежурен лекар в спешен център в Разград

Мъж на 29 години е задържан за нападение над дежурен лекар в Центъра за спешна медицинска помощ в Разград. Инцидентът е станал около полунощ, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград, цитирани от БТА. Мъжът, който е криминално проявен и осъждан, е от силистренското село Боил. Той влязъл в спор с дежурния лекар заради неплатени здравни осигуровки, след което му нанесъл удари с ръце. Още: Образувани са осем производства: Д-р Брънзалов за нападенията над лекари

Извършителят е задържан в сградата на Районното управление в Разград. Предстои да му бъде повдигнато обвинение за извършеното деяние, посочват от ОД на МВР. През септември миналата година мъж влезе с взлом в медицински помещения в разградската болница. Още: Насилието над лекари не спира: Медик е със счупен нос

 

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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