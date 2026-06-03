Промени в движението по две ключови магистрали

Движението в тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на асфалтовата настилка, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

От агенцията призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Днес и в четвъртък, 4 юни, от 7:00 до 20:00 часа движението при 55-и км на АМ “Тракия“ в двете посоки ще бъде в една лента за отваряне на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго, съобщиха още от АПИ.