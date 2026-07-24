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Ако отивате на Халкидики: Чакат ви порой и гръмотевици

24 юли 2026, 9:23 часа 651 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ако отивате на Халкидики: Чакат ви порой и гръмотевици

Оранжев код за опасно време е обявен за област Централна Македония, включително полуостров Халкидики, заради очаквани интензивни валежи, гръмотевични бури, силен вятър и вероятност от градушки. Ако заминавате на почивка там, чака ви лошо време, предупреждава “24 часа“, като цитира гръцките синоптици. Според прогнозата още в сутрешните часове облачността ще се увеличи, а на много места ще започнат краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Очаква се нестабилната обстановка да се задържи през по-голямата част от деня. Температурите ще бъдат значително по-ниски в сравнение с предходните дни и ще се движат между 23 и 29 градуса, в зависимост от района. Още: Проблем с почивката на Халкидики: Острови без вода, властите махат оставени чадъри на плажа

Предупреждение към жителите и туристите за локални наводнения, бъдете внимателни

Снимка iStock

В предпочитани от българите курортни селища, като Неа Муданя, Касандра, Ситония, Йерисос и Полигирос, се очакват валежи с различна интензивност, като на места са възможни локални наводнения и временни затруднения в движението. Още: Внимание! Оранжев код за интензивни валежи за 22 юли 2026 г. (КАРТА)

Местните власти призовават жителите и туристите да бъдат внимателни, да ограничат пътуванията по време на бурите, да избягват престой на плажове и открити пространства при гръмотевична активност и да не преминават през наводнени участъци.

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Синоптиците предупреждават, че опасните метеорологични явления могат да бъдат съпроводени със силни пориви на вятъра и градушки, което налага повишено внимание през целия ден. Още: Голям пожар пламна на един от ръкавите на Халкидики (ВИДЕО, СНИМКИ)

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Оранжев код Халкидики наводнения бури
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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