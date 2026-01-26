Пеевски се притесни как така ще отлагаме влизането в Съвета за мир на Тръмп и се закани да действа

И отново по традиция в 7:30 часа сутринта, когато е най-важно, лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски пак се изказа по темата с т.нар. Съвет за мир на меко казано "екстравагантния" президент на САЩ Доналд Тръмп. Пеевски се загрижи как така външният ни министър Георг Георгиев е на позиция, че трябва да бъде отложена ратификацията за неопределено време от българския парламент на членството на България в Съвета за мир.

Според Пеевски, това будело недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори. Но няма и дума дали с евентуално влизане в съвета надеждата Тръмп да му свали санкциите по Магнитски също е силна - ОЩЕ: Заради "Магнитски" Росен Желязков предпочете Пеевски пред България - позиция

"Още днес с писмо до министър-председателя в оставка Росен Желязков ще поставим въпроса за това, кой оказва натиск върху решенията на българското правителство. Трябва ясен отговор на въпроса поддава ли се българският премиер на натиска от прокситата на Сорос - ПП-ДБ, еманация на завладяната държава?! За страната ни членството в Съвета за мир е шанс за първи път след Освобождението да има своя собствена позиция и да е част от решението на най-големия проблем на съвременния свят - установяването на траен световен мир", продължава прессъобщението на ДСП Ново начало в изключително познат стил - за всичко е виновен Сорос.

И заплаха - ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще внесе проект за решение на парламента, с който да задължи правителството да го направи. При гласуването щяло да се изясни кой обслужвал Сорос и кой - не.

