Първи отрицателни температури. Времето през уикенда 29-30 ноември 2025 г.

На 29 ноември 2025 г., събота валежите в западните райони ще спрат, а в останалата част от страната ще продължат, значителни по количество ще са на места в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили до умерен, с него ще прониква студен въздух. Температурите ще останат почти без дневен ход, от 3°-4° на места в Западна България до 14°-15° в източните райони, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Температурите

Минималните температури в събота ще бъдат между 0 и 10 градуса, а максималните между 6 и 15 градуса. На най-топло време ще се радват варненци.

Спиране на валежите

В неделя валежите навсякъде ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0°; по-високи ще останат по Черноморието, а дневните ще се задържат почти без промяна. Най-студено сутринта ще бъде в Смолян, където се очакват минус 2 градуса. Максималните температури ще бъдат между 7 и 13 градуса.

Източник: Meteo.bg

Карта: НИМХ