Катастрофата на SpaceX може да причини земетресение на Луната: Има ли опасност за Земята

Фрагмент от ракета Falcon 9 на SpaceX, която се е носила в космоса година и половина, се е сблъскал с Луната в сряда, удряйки лунната повърхност със скорост от приблизително 8700 км/ч (5500 мили/ч), съобщава Newsweek.

Въпросната ракетна степен е използвана за доставянето на два частни лунни модула до Луната през януари 2025 г. След завършване на мисията, степента остава в дългосрочна орбита, но след това започва постепенно да губи височина поради гравитационното поле на Луната.

Последствията от удара на ракетата на Луната

Учените в момента не очакват драматични последици от удара на ракетата върху лунната повърхност. Според изчисленията на НАСА, основната последица от събитието ще бъде създаването на друг кратер на Луната – такъв с ширина приблизително 18 метра и дълбочина 3,6 метра.

Това събитие не представлява заплаха за хората на Земята. Дори за Луна не се очаква да има някакви значителни последици, пише Newsweek.

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НАСА вярва, че наблюдението на удара би могло да помогне на учените да разберат по-добре поведението на лунния прах и да предостави повече информация за геологията на Луната. Това от своя страна ще подобри моделите за бъдещи изследователски мисии.

Newsweek съобщава също, че ударът на фрагмент от ракета Falcon 9 може да причини земетресения на Луната. Изданието обаче не предоставя никакви подробности. Това събитие отново разпали дискусиите за проблема с космическите отпадъци, тъй като подобни инциденти биха могли да представляват опасност за бъдещите лунни бази.

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В края на юни компанията SpaceX успешно изстреля от космодрума в Кейп Канаверал във Флорида ракета Falcon 9 на секретния космически кораб Starfall. Долната степен на ракетата се завърна на Земята, а се очаква Starfall да остане в орбита за неизвестен период от време. С това изстрелване компанията SpaceX на Илон Мъск навлиза на нов пазар, пише Space.

Starfall е космически кораб, предназначен да произвежда фармацевтични и други продукти в Космоса и след това да доставя готовия продукт на Земята. Информация за Starfall е станала известна едва чрез документи на Федералната авиационна администрация на САЩ, където SpaceX е подала заявление за изстрелване.

Според документите, Starfall е дисковиден обект с размери 3,1 метра ширина и 75 сантиметра височина. Този апарат на SpaceX може да носи полезен товар до 1000 килограма. Starfall може да бъде изстрелян в ниска околоземна орбита и отвъд нея с помощта на ракети Falcon 9 и Falcon Heavy.

Горната степен на Starfall е изработена от алуминий, а топлинен щит от въглеродни влакна защитава полезния товар по време на повторно влизане в атмосферата. Спускането в атмосферата се осъществява с помощта на парашути.

Starfall няма двигатели и не е способен да се откаже от орбита самостоятелно. Все още не е ясно как космическият апарат ще се върне на Земята след демонстрационната мисия.

SpaceX не уточни колко дълго Starfall ще остане в орбита, но е известно, че долният етап на ракетата Falcon 9 се е върнал на Земята около 9 минути след изстрелването и е кацнал на плаваща платформа за кацане в Атлантическия океан.

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