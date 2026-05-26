Радиация, тежки метали, замърсяване, наводнения: Гърция ни се накара за златодобивна мина в Източните Родопи

Продължава сагата с отпора срещу планираното изграждане на залатодобивна мина близо до село Розино, Ивайловградско.

Екологът Тома Белев публикува информация, че гръцкото министерство на околната среда и енергетиката е изпратило "силно смущаващо становище по доклада по ОВОС на рудник Розино Ивайловградско".

"Проблемът не е, че гърците са притеснени за околната среда по поречието на Луда река/ Еритропотамос на тяхна територия. Проблемът е как е издадено положително становище по качеството на доклада на 12.02.2026 - една седмица преди края на кабинета Желязков", коментира Белев.

Гърция е силно притеснена

Той публикува част от писмото:

"След преглед на пълнотата на ОВОС, изпратена в рамките на процедурата по трансгранична оценка на въздействието върху околната среда, се установяват следните въпроси, които според нас изискват допълване или преразглеждане:

1. ОВОС не представя цялостна хидрографска и хидрогеоложка оценка на трансграничната връзка от района на проекта към гръцката територия. Не е количествено документиран потенциалният пренос на замърсители по веригата Yuren Dere → Arpa Dere → Byala Reka → Luda Reka (Еритропотамос на гръцка територия) → река Еврос.

2. Необходимо е доказване на съвместимостта на проекта с Плана за управление на речните басейни на гръцкия воден район Тракия (EL12, втора ревизия).

3. В рудата съществуват опасни елементи като арсен (As), живак (Hg), уран (U), хром (Cr) и олово (Pb). ОВОС съдържа недостатъчен анализ на рисковете, свързани с тези вещества.

4. Проектът включва елементи, които могат да благоприятстват образуването на киселинен минен дренаж (ARD).

5. Съоръжението за управление на хвостохранилището и външното депо за отпадъчни скали са проектирани така, че напълно да покрият естественото корито на Yuren Dere.

5.1. ОВОС оценява, че няма да има преливане дори при наводнение с период 1000 години, но липсва подробна PMF хидравлична симулация.

5.2. Съществува риск от подземно изтичане през напукания водоносен хоризонт.

5.3. При евентуален пробив на стената на хвостохранилището приблизително 10 милиона m³ хвост могат да достигнат гръцката територия.

5.4. Възможни са екологични въздействия върху зоните Натура 2000 и свързаните видове.

5.5. Проектирането трябва да съответства на документа за Най-добри налични техники (BAT).

6. Необходима е разширена оценка на кумулативните въздействия от други минни проекти в Източните Родопи.

7. Следва да се оцени радиологичният риск, свързан с близостта до старото ураново находище Планинец.

8. Необходима е допълнителна оценка по чл. 6(3) от Директива 92/43/ЕИО относно зоните Натура 2000 в Гърция.

9. Предложената система за мониторинг се счита за недостатъчна по отношение на

трансграничния контрол.

9.1. Необходимо е изграждане на мрежа за мониторинг както на българска, така и на гръцка територия.

9.2. Трябва да се извършва мониторинг на повърхностните и подземните води поне 30 години след закриване на проекта.

9.3. Следва да се следи атмосферният въздух, включително PM10, PM2.5, тежки метали и радон.

9.4. Трябва да бъде въведена процедура за уведомяване на гръцките власти при превишаване на определени показатели.

9.5. Всички данни от мониторинга трябва да бъдат публично достъпни.

10. Предвижда се използване на вода от хвостохранилището за оросяване и потискане на прах.

11. Следва да се провери коректността на използвания речен басейн в оценката.

12. В ОВОС не са открити разпоредби за финансова гаранция и застраховка за трансгранични екологични щети".

Инцидент с хвостохранилището е неизбежен

Против проекта се изказа и Албена Симеонова, председател на Българската асоциация Биопродукти, която също се позовава на доклада на гръцката страна.

"Близо до село Розино, Ивайловградско се планира изграждане на залатодобивна мина. Ужасяващ проект, който предвижда изграждане на огромно хвостохранилище в река Юрен дере, част от водното тяло на Бяла река, само на 500 м. от гнездото на най-бързо изчезващата хищна птица в Европа - световно застрашеният египетски лешояд. Бяла река е най-дивата река в България. Последната с толкова представителни съобщества на риби и безгръбначни и с толкова естествена хидроморфология, местообитания и пейзажи. Тя е континентална ценност по много причини и неизчерпаем ресурс за устойчив поминък. Заради златодобивни лобита във властта, в Източни Родопи няма Природен парк, въпреки десетилетните усилия на природозащитната общност", категорична е Симеонова.

"Имаме изпепеляващи становища за недопустимост на проекта спрямо редица национални и европейски нормативни актове", допълва тя.

Тя уточнява, че през близкото социалистическо минало са изградени редица хвостохранилища в коритото на реки ("Мeдет", "Жеков вир", "Згориград", "Люляковица", "Ерма река" и мн. др.). "Всички са убили реките си, при това в сравнително дълъг участък. Убиват ги и до ден днешен, въпреки сериозните, но нискоефективни инвестиции в превенция, а свързаните сублетални здравни ефекти върху населението са неоценими", споделя тя.

Според нея инцидентите с хвостохранилища в речни корита са неизбежни, а по света няма нито едно изключение.

"Такива неща вече не се правят в ЕС, заради огромния екологичен риск. Ако се спазва екологичното законодателство в ЕС е просто недопустимо", пише още Симеонова.

По дупите й хората от района, както и местните власти, са категорично против този проект.

"Повечето не смеят да изразят публично мнението си по разбираеми причини. За това пък гърците са категорични. И Министерството и местните власти, и целокупната общестееност казаха НЕ. И толкова! Не искат мизерията на своя територия. Този проект няма да го бъде!", категорична е тя.

Симеонова обаче настоява "тези, които допуснаха тази положителна оценка, тези които я одобриха, тези които са прост слугинаж на великите "инвеститори", да си понесат отговорността".