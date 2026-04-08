Разкриват тайните на най-голямото средновековно съкровище

Археологът проф. Овчаров с безплатна тематична лекция в Централни хали

На 9 април от 19 часа „Сцена централни хали“ ще е домакин на ново събитие от поредицата безплатни беседи на известния историк и археолог проф. Николай Овчаров, посветени на „Царете от Средновековна България“.

В навечерието на Великден той ще представи любопитни и интересни факти за приемането на християнството у нас. Темата на беседата ще е "Създаването на Българската империя при владетелите Борис-Михаил, Симеон Велики и Петър", като в рамките на час проф. Овчаров ще разгледа апогея на Първото българско царство.

Знаете ли, че през Х век България е сред трите големи империи в Европа? Знаете ли, че втората българска столица Велики Преслав е изградена по подобие на великия Константинопол и е трябвало да засенчи столицата на Източната Римска империя?

Ако искате да разберете къде и как е намерено най-голямото златно съкровище на Първото българско царство, не пропускайте безплатната беседа на проф. Овчаров, който е посветил три десетилетия от живота си на археологическите проучвания във Велики Преслав.

През месец май поредицата ще продължи и ще пренесе гостите в „Българската епопея при цар Самуил и наследниците му“, а през юни в „Освобождението на България от византийска власт и първите Асеневци – Петър, Асен и Калоян“.

След кратка лятна ваканция, беседите ще продължат през септември с „Втората българска империя на Иван Асен II“, октомври - „Непознатият и трагичен цар Константин Тих Асен“, ноември - „Ново величие при цар Теодор Светослав Тертер“. Последното за годината събитие ще е през декември на тема „Цар Иван Александър Асен и втория „Златен век“, а януари 2027 г. ще започне с „Драматичната епоха на Иван Шишман и неговите наследници“.

Допълнителна информация за културната програма на „Сцена Централни хали“ може да намерите на www.sofia-hali.bg и в социалните мрежи.