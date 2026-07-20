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Рязка промяна на времето: Николай Василковски с тревожна прогноза

20 юли 2026, 7:44 часа 1170 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Рязка промяна на времето: Николай Василковски с тревожна прогноза

Предстои едно доста рязко захлаждане. Ще видим температури от 15 градуса. От 20 до 24 юли ще е този прохладен период. В сряда над цялата страна се очакват бури, с интензивни валежи, които могат да създадат проблеми. Има и висок риск от градушки. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковаски.

"След това идва жега. В края на юли и първите дни на август ще видим, може би, най-високите температури от 40 градуса. Идва дух и слънчев период", каза той.

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По морето дните с голяма вероятност за дъжд са 21 - 22 юли, а след това – 24 - 25 юли. В края на месеца и началото на следващия предстои горещо и сухо време. В дните с валежи дневните температури ще са по-ниски и на места ще се понижават до около 24 - 25 градуса. Със стабилизирането на обстановката термометрите отново ще показват около и над 30 градуса.

Времето днес

В понеделник денят ще започне със слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София – около 31 градуса. Преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

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На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, по-интензивни в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, а в Дунавската равнина – умерен. С него ще започне захлаждане.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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