Седмична прогноза за времето за 20-26 юли 2026 г.

През новата седмица ще настъпи захлаждане; въздушният пренос ще е от северозапад, в Източна България временно от север-североизток. На два пъти ще нахлува сравнително хладен въздух и към петък-събота максималните температури в повечето места ще са около и под 25°, стойности под климатичните норми. Въздушната маса ще е силно неустойчива - ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност,показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Валежи и гръмотевици

Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни във вторник и сряда, а на отделни места, главно в Централна и Източна България ще са значителни по количество, ще има и градушки. В четвъртък валежите временно ще намалеят, но в петък отново ще се активизират. По-интензивни и повече по количество ще са в Югозападна и Източна България. В събота ще бъде ветровито, но валежи и гръмотевици ще има главно в Североизточна България. От запад ще започне стабилизиране на атмосферата и затопляне.

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