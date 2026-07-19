Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Седмична прогноза за времето за 20-26 юли 2026 г.

19 юли 2026, 17:30 часа 232 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Седмична прогноза за времето за 20-26 юли 2026 г.

През новата седмица ще настъпи захлаждане; въздушният пренос ще е от северозапад, в Източна България временно от север-североизток. На два пъти ще нахлува сравнително хладен въздух и към петък-събота максималните температури в повечето места ще са около и под 25°, стойности под климатичните норми. Въздушната маса ще е силно неустойчива - ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност,показва прогнозата за времето на НИМХ.

"Идват горещниците": Проф. Рачев разкри ще ни застигнат ли екстремните жеги

Валежи и гръмотевици

Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни във вторник и сряда, а на отделни места, главно в Централна и Източна България ще са значителни по количество, ще има и градушки. В четвъртък валежите временно ще намалеят, но в петък отново ще се активизират. По-интензивни и повече по количество ще са в Югозападна и Източна България. В събота ще бъде ветровито, но валежи и гръмотевици ще има главно в Североизточна България. От запад ще започне стабилизиране на атмосферата и затопляне.

Още: Внимание - жълт код за дъжд и гръмотевици: Ето кои области са засегнати

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето седмична прогноза за времето времето
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес